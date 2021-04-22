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    10:16, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Казахстане: увеличилось количество регионов в «желтой» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Cогласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 апреля 2021 года Костанайская область перешла из «зеленой» зоны в «желтую», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангыстауская области.

    В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

    В «зелёной» зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество Минздрав РК
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