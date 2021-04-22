10:16, 22 Апрель 2021 | GMT +6
Коронавирус в Казахстане: увеличилось количество регионов в «желтой» зоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Cогласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 апреля 2021 года Костанайская область перешла из «зеленой» зоны в «желтую», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангыстауская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.
В «зелёной» зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.