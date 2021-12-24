+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне

24 Декабря 2021 08:27
Поделиться:
Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Новости по теме
Коронавирус в мире: масочный режим вернули в Испании, в Каталонии ввели комендантский час
Более 8,9 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19 76 случаев ковидной пневмонии выявили в Казахстане Более 18 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана, в «желтой» зоне находятся город Нур-Султан, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

За последние сутки в Казахстане выявили 460 заболевших, выздоровели от КВИ 686 человек.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Павлодарская область   #Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус в мире: масочный режим вернули в Испании, в Каталонии ввели комендантский час
Более 8,9 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19
76 случаев ковидной пневмонии выявили в Казахстане
Более 18 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
Популярное
1 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
2 Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
3 Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
4 Казахстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере образования
5 Казахстан входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана
6 Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
Читайте также
Более 18 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
76 случаев ковидной пневмонии выявили в Казахстане
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
Казахстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере образования
Казахстан входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана
Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив