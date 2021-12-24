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Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
24 Декабря 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана, в «желтой» зоне находятся город Нур-Султан, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
За последние сутки в Казахстане выявили 460 заболевших, выздоровели от КВИ 686 человек.
#Нур-Султан #Павлодарская область #Северо-Казахстанская область #Здравоохранение #Регионы #Общество #Коронавирус в РК
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