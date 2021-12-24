Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана, в «желтой» зоне находятся город Нур-Султан, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

За последние сутки в Казахстане выявили 460 заболевших, выздоровели от КВИ 686 человек.



