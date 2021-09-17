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    Коронавирус в Казахстане: Шымкент перешел в «желтую» зону

    17 Сентября 2021, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: Шымкент, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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