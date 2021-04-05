Коронавирус в Казахстане: какие регионы в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области остаются в «красной» зоне по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 апреля 2021 года, в «красной» зоне находятся город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.

«В «желтой» зоне: город Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса, опубликованном в Telegram.