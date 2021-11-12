Коронавирус в Казахстане: два региона перешли в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область.

В «зеленой» зоне: Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, ранее Костанайская область находилась в «красной», а город Шымкент - «зеленой» зоне.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, выздоровели 2120 человек. Число полностью вакцинированных казахстанцев достигло почти 7,8 млн. На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 36 648 человек.