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Коронавирус в Казахстане: два региона остаются в «красной зоне»

13 Ноября 2021 08:59
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Коронавирус в Казахстане: два региона остаются в «красной зоне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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В «красной» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область.

В «зеленой» зоне: Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1220 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, выздоровели 2365 человек.

По данным МВК, на сегодняшний день лечатся от КВИ 35 407 человек. Еще шесть человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса за сутки.


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#Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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