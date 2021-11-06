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Коронавирус в Казахстане: четыре региона – в «красной» зоне

6 Ноября 2021 09:25
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Коронавирус в Казахстане: четыре региона – в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 ноября 2021 года в «красной» зоне находятся Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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