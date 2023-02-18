Коронавирус в Казахстане: 90 заболевших, один летальный исход за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане 90 человек заболели Covid-19 и трое - коронавирусной пневмонией, также известно об одном летальном исходе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 647 человек (–1 472+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находятся 112 пациентов, на амбулаторном – 1 535 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.



