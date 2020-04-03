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    Коронавирус в Италии унес жизни 77 врачей

    3 Апреля 2020, 22:35

    РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ - По данным Федерации гильдии врачей FNOMCEO, число смертей от коронавируса среди итальянских врачей возросло до 77 после того, как в пятницу смертельный вирус унес жизни еще шести врачей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Итальянцы потеряли Риккардо Пэриса (который работал кардиологом), Доминика Мусафири (врач общей практики), Итало Носари (диабетолог), Джанроберто Монти (стоматолог), Лучано Рива (педиатр) и Федерико Вертемати (семейный врач).

    Тем не менее президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брусаферро в пятницу заявил, что «мы можем подтвердить замедление» вспышки короновируса в Италии. Однако он отметил, что вирус пока имеется во всех частях страны, и, следовательно, жители должны строго соблюдать принятые карантинные меры.

    Следует отметить, что Италия также заявила о том, что несколько пациентов с коронавирусом в поликлинической больнице Павии получили плазму пациентов, которые излечились от COVID-19. Больница начала испытание плазмотерапии в сотрудничестве с другими местными органами здравоохранения.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Происшествия Здравоохранение Италия
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