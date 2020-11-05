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    Коронавирус в Италии: правительство вводит комендантский час

    5 Ноября 2020, 10:50

    РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – Правительство Италии вводит второй, менее жесткий режим карантина на территории страны в связи с ростом числа новых случаев заражения COVID-19. Он будет действовать с сегодняшнего дня по 3 декабря 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    В рамках карантина в городах Италии будет действовать комендантский час с 22:00 часов вечера до 05:00 утра по местному времени.

    Общественный транспорт должен заполнятся не более чем на 50%, за исключением школьных автобусов. Согласно правительственному постановлению, круизы также будут приостановлены.

    Другие меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране включают введение дистанционного обучение в средних школах, закрытие музеев и торговых центров по выходным.

    Дальнейшие меры на местах будут приняты по согласованию с регионами в течение как минимум двух недель, говорится в постановлении итальянского правительства.

    Что касается конкретных цифры – то, по данным Министерства здравоохранения Италии, за последние 24 часа в стране были зафиксированы 30 550 новых случаев заражения COVID-19. От нового коронавируса в стране умерло еще 353 человека. В общей сложности в Италии от COVID-19 скончались 39 764 человека, передает ANSA.

    Консультант министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца отметил, что наблюдается некая стабилизация числа случаев заражения COVID-19, а также смертельных случаев, но все же цифры высокие.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Здравоохранение Италия Общество
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