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    Коронавирус: в Италии и США ослабляют карантин

    27 Апреля 2020, 03:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Летальных исходов в европейских странах все меньше, и некоторые из них начинают смягчать карантинные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Премьер-министр Италии Джузеппе Конти объявил, что с 4 мая в стране будут частично отменены некоторые ограничения. Он сказал, что бары и рестораны смогут продавать еду на вынос - сейчас им разрешено только доставлять заказы на дом.

    Итальянцы по-прежнему не смогут путешествовать между регионами страны, но им будет разрешено ездить из города в город в пределах одной провинции. Б удет разрешено навещать родственников - но небольшими группами и только в защитных масках. Также откроются парки, но в них будет запрещено собираться вместе большому количеству людей.

    При этом Конте предупредил, что меры по социальному дистанцированию сохранятся еще в течение нескольких месяцев, а церковные службы будут по-прежнему запрещены.

    В США все новые штаты ослабляют карантинные меры, несмотря на то, что в пятницу в стране был зафиксирован наибольший дневной рост числа заболевших. В США намного больше случаев Covid-19 и летальных исходов, чем в других частях мира: по последним данным, коронавирусом заразились 957 тыс. человек, 54,4 тыс. умерли.

    На этой неделе на частичное ослабление карантина пошли Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина. Они призвали к дальнейшей отмене ограничений на следующей неделе.

    В Колорадо с пятницы открываются парикмахерские и тату-салоны, в Теннеси в понедельник возобновят работу рестораны, а в Монтане в воскресенье снова можно будет посещать церкви - с соблюдением условий социального дистанцирования.

    Координатор Белого дома по борьбе с эпидемией коронавируса в США доктор Дебора Биркс подтвердила журналистам, что часть карантинных мер сохранится в стране на несколько ближайших месяцев.

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    США Италия
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