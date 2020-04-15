Коронавирус в Италии: число смертей среди врачей возросло до 116

РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ – Во вторник еще четыре врача скончались от коронавируса в Италии. Таким образом, общее число погибших от коронавируса врачей возросло до 116. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Федерация Гильдии врачей FNOMCEO заявила, что последними жертвами стали Луиджи Чириотти (семейный врач на пенсии), Себастьяно Карбе (врач на пенсии), Маурицио Бертаччини (семейный врач) и Доменико Фатика (стоматолог).

Среди жертв есть врачи пенсионеры, которые вернулись на работу в связи с нехваткой медперсонала на фоне растущего числа инфицированных коронавирусом пациентов.

Президент Assofarm Венанцио Джиззи также сообщил, что число погибших от коронавируса среди итальянских фармацевтов возросло до восьми. Последний умерший фармацевт - Антонио Тилли, был директором муниципальной аптеки в Понтассьеве, недалеко от Флоренции.

Стоит отметить, что медицинские работники, а также фармацевты всего мира находятся в зоне высокого риска заражения новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.