Коронавирус в Италии: число смертельных исходов превысило 1000 человек

РИМ. КАЗИНФОРМ - По последним данным, вирус унес жизни 1 016 человек в Италии. Об этом заявил в четверг глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. Это на 189 случаев больше по сравнению с данными на среду, передает МИА «казинформ» со ссылкой на ANSA.

По его словам, на данный момент число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 12 839 человек, это на 2249 случаев больше, чем было зарегистрировано в среду, а 1258 человек выздоровели.

Общее число людей, заразившихся, включая умерших и выздоровевших, возросло до 15 113 человек. Отмечается, что около 6 896 случаев заражения были выявлены в Ломбардии, 774 скончались. В регионе Эмилия-Романья было зафиксировано 1758 случаев, 146 скончались.

Как ранее сообщалось, с 12 марта в Италии закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек.