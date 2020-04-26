Коронавирус: в Испании могут разрешить прогулки и пробежки со 2 мая

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции в субботу вечером сообщил, что испанцам будет разрешено выходить на прогулки и на тренировки или пробежки, начиная со 2 мая, в случае если показатели заражения коронавирусом снизятся. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EL PAÍS.

Это уже второй случай, когда испанское правительство пытается ослабить строгие меры, которые ввели в стране 14 марта. По воскресеньям детям до 13 лет будет разрешено выходить на прогулку на один час в сопровождении взрослых.

«Если мы будем действовать с осторожностью, за этой мерой последует еще одна уже через неделю», - сказал Санчес.

Санчес пояснил, что ослабление карантина будет происходить с разной скоростью в зависимости от ситуации в каждом регионе.

Премьер-министр добавил, что центральное правительство будет нести ответственность за план ослабления карантинных мер.

Испанский Кабинет министров должен утвердить соответствующий план во вторник.

Стоит отметить, что в течение двух дней ежедневная смертность от коронавируса в стране была ниже 400. Но пандемия сильно ударила по Испании: официальное число погибших составляет 22 902 человека, а число зарегистрированных инфицированных пациентов - 223 759. Однако незарегистрированные случаи заражения, связанные со смертями в домах престарелых, могут означать, что реальные цифры значительно выше.

Последние данные также показывают, что 20% случаев заражения Covid-19 приходится на работников здравоохранения, что намного выше, чем в других странах. Эксперты винят в этом плохое планирование и нехватку средств защиты и комплектов для тестирования.