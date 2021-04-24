Коронавирус: в Индии новый рекорд заболеваний, COVID-19 у подножия Эвереста, послабления в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперты называют ситуацию в Индии худшей гуманитарной катастрофой в истории страны: люди умирают, не доехав до больницы, в стране острый дефицит кислорода. Очаг заражения на Эвересте ставит под удар сезон альпинизма, тем временем европейские страны немного ослабляют ограничения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

Внимание всего мира приковано сейчас к Индии, где сложилась очень тяжелая ситуация. За минувшие сутки в стране выявлено 332,7 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, более 2,2 тыс. человек умерли. Подобная статистика сохраняется уже несколько дней.

Больницы не в состоянии принять всех инфицированных, люди с острой формой заболевания часами не получают помощь и умирают на руках у родственников.

Врач одной из больниц в Дели рассказал Би-би-си, что некоторые приезжают с собственным баллоном кислорода, но это не спасает, потому что все места, предусмотренные для использования баллонов, заняты. В самих больницах кислорода катастрофически не хватает.

По словам медиков, чтобы помочь максимальному количеству человек, им приходится выписывать недолеченных пациентов, которые показывают лишь первые признаки выздоровления.

По числу заболевших Индия занимает второе место после США - 16,2 млн человек, по числу умерших - четвертое после США, Бразилии и Мексики (почти 187 тыс. человек). Эпидемиологи говорят, что происходящее в Индии можно считать самым резким ростом заболеваемости, который где-либо наблюдался за год пандемии.

COVID-19 на Эвересте

Коронавирус добрался до Эвереста - самого высокого горного пика в мире. Гора была закрыта больше года, сезон восхождений открылся совсем недавно. Один из альпинистов, норвежец Эрленд Несс, на протяжении шести дней плохо себя чувствовал в горах, пока 15 апреля для его эвакуации не был вызван вертолет.

Его доставили в больницу, где у него был выявлен COVID-19. Сообщается, что сейчас Несс выздоровел и находится у друзей в столице Непала Катманду.

Несс полагает, что мог заразиться в одном из традиционных чайных домов в долине Кхумбу в непальских Гималаях. По его словам, почти никто на маршруте - ни альпинисты, ни местные жители - не носят маски.

Позднее заболевание было также обнаружено у одного из местных носильщиков, сопровождавших группу норвежца. На начальных этапах восхождения на Эверест некоторых альпинистов в качестве проводников сопровождают шерпы - представители местной народности.

Для Непала - это крайне неблагоприятная ситуация. Страна очень зависит от доходов, который приносит альпинизм на Эвересте (примерно 4 млн долларов в год), а сезон, не успев начаться, оказался под угрозой.

Послабления в Европе продолжаются

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на следующей неделе число провакцинированных достигнет 40% от взрослого населения страны. Обладатели вакцинных карт смогут беспрепятственно посещать кинотеатры, спортзалы, отели и театры. Однако показатели распространения инфекции в стране все еще высокие, и правительство намерено пересмотреть планы открытия начальных школ, которые должны были вернуться к очному обучению в ближайший понедельник.

Парламент Дании одобрил отмену ночного комендантского часа и разрешил открытым террасам кафе и ресторанов вернуться к работе. При этом сейчас статистика ежесуточных заражений в стране самая высокая с января. В четверг сообщалось о 9700 заболевших за 24 часа. Но власти делают ставку на кампанию вакцинации, в рамках которой к концу следующей недели в Дании будут привиты 5 миллионов человек, то есть почти все население.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс считает, что пик третьей волны эпидемии коронавируса в стране пройден. За последние 10 дней статистика по всем направлениям снизилась в среднем на 17%. В понедельник откроются детские сады и начальные школы, но будет действовать жесткий протокол тестирования. Ученики старших классов вернутся за парты 3 мая.



