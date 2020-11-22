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    Коронавирус в Европе: проблема адаптации мигрантов в Берлине и скепсис к вакцинации у французов

    22 Ноября 2020, 18:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным на 21 ноября текущего года, общее число заболевших коронавирусом в Европейском Союзе и Великобритании составляет 11 752 298 случаев, всего скончалось от инфекции 288444 европейцев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В числе «лидеров» по заболеваемости Франция (совокупное число по заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 667 случаев), Испания – 485 и Великобритания – 490 заболевших на 100 тысяч.

    По мнению нидерландских экспертов, значительный экономический удар пандемией будет нанесен во втором квартале следующего года. В период когда меры государственной поддержки стран ЕС будут постепенно отменяться на фоне надежд, что вакцина позволит вернуться к нормальной жизни.

    102 эксперта по банковским, юридическим и инвестиционным вопросам приняли участие в опросе о вероятных последствиях кризиса, проведенном консалтинговой компанией PwC и Лейденским университетом. При этом 47% из них ожидает всплеска банкротств в апреле, мае и июне 2021 года.

    Две трети опрошенных экспертов считают, что в банкротствах будут виноваты меры по борьбе с коронавирусом, 15% считают, что за проблемами стоит нехватка финансирования, а 11% уверены, что за финансовыми затруднениями кроются проблемы плохого менеджмента.

    «Предприниматели, которых сейчас «убаюкивают» государственной поддержкой, скорее всего, столкнутся с проблемами», говорит Эдвин ван Вейнгаарден, один из авторов отчета. «Сейчас они наращивают задолженность из-за отсрочки налогов, погашения и нового финансирования. Вопрос в том, смогут ли они расплатиться с этими долгами в будущем. Например, работа из дома и покупки в интернете изменят условия, в которых многие компании привыкли работать», - сказал Эдвин ван Вейнгаарден.

    В Берлине многие иммигранты из-за пандемии остаются отрезанными от мира в центрах убежища, не имея возможности найти работу. В специальных центрах в столице Германии проживает около 20 000 беженцев.

    «В обычное время наши жители физически ходят на уроки немецкого языка», - говорит директор берлинского центра для мигрантов Петер Херманнс. «Сейчас это невозможно. Некоторым трудно работать в интернете, и они сдаются».

    Недавнее исследование во Франции показало, что всего 54% французов выразили желание получить вакцину от Covid-19, если бы такая вакцина была доступна, что является самым низким показателем среди всех опрошенных стран ЕС.

    «В целом принятие вакцинации во Франции ниже, чем за рубежом, и даже наблюдается не высокое желание принять препарат от Covid-19», - говорит Антуан Бристиль, профессор социальных наук, который изучал отношение к вакцинам во Франции.

    «Существует возрастной фактор: чем старше люди, тем больше они хотят пройти вакцинацию. Есть гендерный фактор: меньше женщин соглашается на вакцину, чем мужчины. Одна из важных причин отказа от вакцинации - сильное недоверие к политическим институтам и к ученым», - считает эксперт.

    Исследования показали, что для прекращения пандемии вакцина может потребоваться до 80% французов, и некоторые французские политики предложили сделать вакцину обязательной.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Бельгия Франция Германия Великобритания
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