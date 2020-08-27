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    Коронавирус в Европе: новые вспышки и ограничения

    27 Августа 2020, 13:25

    ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Школы Франции готовятся к открытию, несмотря на более чем пять тысяч подтвержденных новых случаев COVID-19 за последние сутки. Это самый высокий показатель в стране с середины апреля. Общее количество инфицированных – более 250 тысяч человек. Более четырех тысяч пациентов находятся в больницах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В хорватском регионе Сплит-Далмация власти ужесточили меры в области здравоохранения из-за резкого роста числа заболевших. За последние сутки здесь было зарегистрировано рекордное количество новых зараженных – 358. На данный момент в стране подтверждено более двух тысяч случаев заражения COVID-19. По словам министра здравоохранения Хорватии Вили Бероша, средний возраст новых пациентов – 35 лет.

    «Очаги заражений обнаружены в некоторых тренажерных залах и фитнес-центрах, а в нескольких ресторанах инфицирован персонал. Есть заражения в двух домах престарелых в Сплите», - сказал Вили Берош.

    Италия – еще одна страна, где зафиксирован самый высокий суточный показатель заражений COVID-19 с мая. Зарегистрировано более тысячи новых случаев (1367), а общее количество зараженных – более 260 тысяч человек.

    Власти Германии советуют своим гражданам до середины сентября воздержаться от туристических поездок в 160 государств за пределами Евросоюза. В стране начался новый рост числа заражений. Министерство здравоохранения Германии подчеркивает, что это не запрет, а скорее рекомендация отказаться от некоторых поездок.

    Между тем, организаторы Всемирного экономического форума в Давосе, запланированного на январь, отложили мероприятие до начала лета следующего года. Эксперты в области здравоохранения считают, что проводить встречу в этом году слишком опасно.

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    Евросоюз
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