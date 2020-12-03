Коронавирус в Европе и в Казахстане: вакцинация и локдаун

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - ООН ищет способы вернуть сотни тысяч моряков домой к Рождеству, Британия готова приступить к вакцинации пожилых людей вакциной Pfizer, Франция спорит с соседями из-за горнолыжного сезона и плюсы и минусы справки о вакцинации. Все последние новости о развитии ситуации с пандемией в мире - в ежедневном обзоре ВВС, передает МИА «Казинформ».

По данным Университета Джонса Хопкинса, до 2 декабря 2020 года в мире COVID-19 заболели почти 64 млн человек, умерли - почти 1,5 млн.

Организация Объединенных Наций единогласно проголосовала за резолюцию, призывающую все страны отнести моряков к категории работников ключевой отрасли, чтобы сотни тысяч человек смогли вернуться домой к Рождеству. Из-за ограничений на передвижение по миру сотни экипажей торговых и круизных судов уже более полугода не могут вернуться в свои порты.

Парламент Японии одобрил законопроект о бесплатном вакцинировании своих граждан, но в ответ от японцев требуется обязательно привиться, за исключением крайних случаев противопоказаний. Таким образом, Япония может стать первой в мире страной с обязательной массовой вакцинацией против COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии заболели 153,3 тыс. человек, умерли 2 137. По сравнению с очень многими странами, это весьма благоприятные показатели, но по экономике страны пандемия нанесла тяжелый удар.

В Турции зарегистрирована рекордная суточная смертность - 190 человек за прошедшие 24 часа. В стране повсеместно вводится комендантский час с 21:00 до 5 утра.

Центры по контролю и профилактике болезней США намерены сократить период карантина для тех, кто побывал в контакте с больными COVID-19, с 14 дней до 7-10. Причины такого послабления пока не называются. При этом показатели заболеваемости и смертности в стране продолжают стремительно расти. США по-прежнему лидируют в мире по обоим показателям - 13,7 млн и 270,6 тыс. человек соответственно.

Франция хочет запретить своим гражданам поездки на горнолыжные курорты соседних Испании и Швейцарии, где власти намерены открыть сезон в обычном режиме. Французские власти Франции уже давно заявили, что свои курорты не откроют по меньшей мере до конца января, но с большей вероятностью - в течение всего сезона.

На некоторых участках границы между Францией и Швейцарией (официальных КПП там нет), а также во французских аэропортах уже введены выборочные проверки на коронавирус для возвращающихся из соседней страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призывают лидеров альпийских государств, а также других европейских стран с развитой горнолыжной индустрией этой зимой придерживаться единой политики ради безопасности здоровья населения.

Казахстан

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опроверг информацию о введении жесткого локдауна в городе с 15 декабря.

«Сразу могу сказать, что никакого карантина 15 декабря не будет. Я не знаю, откуда эти данные взяты, наверное, эти слухи распространяются быстрее, чем мы говорим о той ситуации, которая сегодня сложилась»,- сказал аким в рамках Almaty Invest forum. Он отметил, что вчера город находился в «желтой зоне».

«Сегодня утренние данные мы получили от Министерства здравоохранения, мы перешли в «зеленую зону» снова. Мы в приграничной зоне всегда находимся. Один день переходим в «желтую зону», другой день - «в зеленую», - отметил аким.

Глава города сообщил, что на борьбу с COVID-19 из всех источников, а не только из бюджета, то очень сильно и бизнес помогал, более 89 млрд тенге были направлены.

По информации акима, эти деньги пошли на строительство инфекционных госпиталей. Была проведена централизация общегородской лабораторной сети. Ежедневная мощность ПЦР-исследований была доведена до 14 тысяч в сутки, ее можно увеличить до 25 тысяч в сутки.

Также приняты меры по усилению работы первичной медико-санитарной помощи. В городе в этом году построено 11 амбулаторий, в следующем году будут сданы еще 11 амбулаторий.

А в Шымкенте ограничительные меры продлены до 21 декабря этого года. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев.

«Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента с 00:00 часов 7 декабря до 00:00 часов 21 декабря 2020 года», - говорится в тексте постановления.

В постановлении также говорится о сохранении запрета на проведение зрелищных, спортивных, семейных мероприятий и массовых новогодних мероприятий.

Работа торгово-развлекательных центров допускается при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метров на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа, с приостановлением деятельности торгово-развлекательных объектов в воскресенье и в праздничные дни, согласно ТЗ РК.

В Германии за последние 24 часа зарегистрировано 487 смертей от коронавируса, при этом общая динамика заражаемости пошла на спад. В среду власти понизили так называемый индекс R, обозначающий масштаб передачи инфекции, до 0,89 - то есть каждые 100 больных COVID-19 заражают еще 89 человек.

В Италии горнолыжные курорты не откроются до середины января. Передвижение между регионами страны в рождественские и новогодние праздники будет строго ограничено. На протяжении всего декабря на большей части страны сохраняется комендантский час с 21:00. При этом рестораны будут открыты на обслуживание внутри.

В среду правительство Австрии обсуждает план выхода страны из второго общенационального локдауна, намеченного на следующую неделю. В данный момент известно, что в первую очередь планируется открыть магазины и школы. Учителя будут допущены к работе только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Ученики старших классов смогут вернуться в школу, но при обязательном наличии масок. Отели, бары и развлекательные заведения, скорее всего, останутся закрытыми. Горнолыжные курорты откроются на рождественский период, но только для самих австрийцев и без возможности переночевать.

Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации до 11 января. С четверга вводится правило, которое в стране уже назвали «2+2» - встречи в общественных местах в составе не более двух человек с соблюдением дистанции в 2 метра. Торговые центры не работают в выходные дни, маски обязательны внутри любых общественных мест, включая школы. Премьер-министр Латвии назвал ситуацию в стране крайне серьезной.

Число коронавирусных больных в отделениях интенсивной терапии в Бельгии впервые с конца октября составляет меньше 900 человек, из них 198 пациентов поступили в больницы во вторник.

В Британии 2 декабря официально закончился второй локдаун, и десятки тысяч человек устремились в магазины одежды и других товаров не первой необходимости, которые были закрыты в течение месяца.

В стране продолжает действовать трехуровневая система угрозы: средний, высокий и наивысший. На всей территории страны продолжают действовать ограничения разной степени строгости. Послабления для встречи с родными и друзьями будут сделаны только в период рождественских праздников 23-27 декабря.

Между тем Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей вакцину против COVID-19 Pfizer/BioNTech для широкого употребления. Первый этап вакцинации населения начнется уже на следующей неделе, первыми ее пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа. Вакцина, разработанная совместно американской и немецкой фармацевтическими корпорациями, относится к категории нового типа вакцин mRNA и содержит в себе фрагмент генетического кода вируса, ставшего причиной всемирной пандемии. Клинические испытания показали, что она эффективна на 95% и хорошо переносится людьми всех возрастных групп и любого этнического происхождения.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок отверг упреки в адрес британских властей в спешке. Вакцина прошла все этапы создания - от идеи до начала производства - всего за 10 месяцев, и многим критикам этот срок кажется недостаточным, чтобы довериться новому препарату. Однако Хэнкок, другие члены правительства и представители британского регулятора MHRA, давшего добро на массовое использование вакцины, заявляют, что здоровье британцев - самый главный приоритет в их работе, и препарат был одобрен после тщательной проверки, показавшей, что он безопасен.

В Британии тем временем разгораются споры о том, нужно ли будет британцам доказательство, что они прошли вакцинацию, в виде «иммунного паспорта».

Недавно назначенный министром по контролю за программой вакцинации в Великобритании Надхим Захави заявил, что правительство заинтересовано во внедрении способа, с помощью которого можно будет определить риски каждого отдельного человека. Эта информация может быть полезна для посещения пабов, театров, стадионов и других общественных мест, и самым удобным было бы наличие соответствующего документа.

Ряд британских эпидемиологов уже выступили в поддержку позиции Захави. В качестве примера они приводят обязательное наличие справки о прививке против желтой лихорадки для всех, кто приезжает из стран, где это заболевание присутствует.

При этом некоторые правозащитные организации высказывают опасения о сохранности конфиденциальных данных человека при выдаче ему «иммунного паспорта».

Фото: bbc.com



