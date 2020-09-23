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    Коронавирус: в Британии новые ограничения могут продлиться полгода

    23 Сентября 2020, 01:02

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании заявил, что новые ограничения, которые правительство страны вводит из-за роста заболеваемости Covid-19, могут действовать еще полгода. Тем временем число скончавшихся от коронавируса людей в мире приближается к миллиону, а ситуация в Латинской Америке ухудшается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

    Число заразившихся коронавирусом во всем мире с начала пандемии превышает 31,2 млн человек, из них заболели и выздоровели 21 млн. Скончавшихся уже около миллиона - их сейчас 965 тысяч.

    Британский премьер Борис Джонсон во вторник рассказал в парламенте о введении в Англии новых карантинных ограничений. Вечером он повторит основные тезисы своего выступления в телевизионном обращении к нации.

    Новые меры в Англии:

    - Пабы и рестораны будут закрываться ровно в десять вечера;

    - Обязательно обслуживание официантами, заказывать у бара повсеместно запрещается;

    - Если возможно, граждане должны работать из дома.

    Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - самостоятельно определяют свои карантинные меры.

    «Мне жаль, что это коснется большой части бизнеса, но мы должны действовать», - сказал премьер. Таким образом в Англии, где уже нельзя собираться группами больше шести человек, ограничения усилят, однако на фоне жалоб малого бизнеса на серьезные потери из-за карантина, правительство не пойдет на более жесткие меры.

    Джонсон отметил, что эти ограничения могут оставаться в силе около полугода.

    «Этот вирус стал явлением в нашей жизни. И я обязан сказать членам парламента и всей стране, что наша борьба с ним продолжится», - сказал премьер-министр.

    В последние недели число заболевших Covid-19 в Британии резко растет. В понедельник научные и медицинские советники правительства предупредили, что если заболевание будет распространяться такими же темпами, как сейчас, к октябрю в стране могут заболевать до 50 тыс. человек в день.

    По мнению профессора-инфекциониста из Ливерпульского университета Кейлума Семпла, этих мер будет недостаточно. Он говорит о «серьезном беспокойстве» в научном сообществе, поскольку растет доля заразившихся среди людей младше 50 лет.

    Жесткие меры в Шотландии

    Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила во вторник , что в стране будут временно запрещены походы в гости.

    Эта мера уже введена для более чем 1,7 млн человек в Глазго и в некоторых его пригородах. Теперь, по словам Стерджен, это ограничение распространится на всю страну.

    Кроме того, Шотландия вслед за Англией с пятницы запретит работу пабов и ресторанов после 10 часов вечера.

    Таким образом, Шотландия водит более жесткие карантинные меры, чем Англия, где еще пока разрешено ходить в гости, хотя и с большими ограничениями.

    С понедельника в Англии действует «правило шести»: людям, не живущим под одной крышей, можно собираться (даже у себя дома) в количестве не более шести человек.

    «Причина, по которой мы пошли на эти шаги - это то, что, по нашим данным, эти ограничения сдерживают распространение вируса на западе Шотландии».

    Латинская Америка и российская вакцина

    Латинская Америка остается одним из наиболее тяжело пораженных регионов в мире - здесь уже около 8,7 млн заболевших. Число диагнозов в Мексике во вторник превысило 700 тыс.

    От Covid-19 в латиноамериканских странах скончались уже около 322 тыс. человек, на Мексику приходится около 20% летальных исходов (73 тыс. заболевших). Аргентина на прошлой неделе поставила антирекорд по суточному приросту заражений - за сутки там было зафиксировано 13 тыс. новых случаев.

    Худшая ситуация в Бразилии - там более 4 млн заразившихся. Это на 2 млн меньше, чем в США, которые находятся на первом месте по числу заражений в мире.

    Латинская Америка - один из двух регионов, в которые будет поставляться российская вакцина от коронавируса «Спутник-V», первая партия которой была произведена в середине августа.

    Российский Фонд прямых инвестиций поставит туда около 100 млн. доз. Еще столько же должно уйти в Индию.

    В частности, 50 млн. доз заказал бразильский штат Баия. Министр здравоохранения штата Фабио Вилас-Боас заявил, что если у вакцины будут какие-то непредусмотренные побочные эффекты, юридическую ответственность понесут российские компании. «Если у лекарства будут вредные побочные эффекты, то ничто не остановит людей от подачи общего иска против любой из фармакологических компаний», - сказал он.

    В западной фармацевтической индустрии считают приемлемой цену в 5-15 евро за дозу вакцины от коронавируса, заявила в понедельник президент исполнительного совета организации Vaccines Europe Сью Миддлтон на слушаниях в Европейском парламенте. Эта организация представляет интересы крупных фармакологических компаний в Европе.

    Европа и вторая волна

    В Испании с пятницы зафиксировано более 31 тыс. новых случаев Covid-19. Власти здесь тоже говорят о второй волне. Самая тяжелая ситуация в Мадриде, там ограничено перемещение между районами города.

    Жители семи провинций Франции теперь должны будут предъявить негативный тест на коронавирус при въезде в Италию. В некоторых частях страны, включая Иль-де-Франс и юг Франции, резко растет число заболевших.

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во вторник заявил, что Чехия «снова поставила себя в трудную ситуацию». «Эпидемия вернулась», - добавил он. Чехия вышла на второе место в ЕС по числу заражений Covid-19, заявил в понедельник министр внутренних дел страны Ян Хамачек.

    Чехии в прошлом удалось избежать серьезного распространения коронавируса благодаря своевременному локдауну. Однако в понедельник в стране с населением 10 млн человек было зафиксировано 1474 случаев.

    Бабиш считает, что отмена ограничений в Чехии этим летом была ошибкой. «Даже меня отвлекло лето и общее настроение. Это была ошибка, я не хотел бы ее повторить», - сказал он.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Испания Великобритания
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