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    Коронавирус: в Британии могут ввести систему предупреждения по типу террористической угрозы

    10 Мая 2020, 20:14

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Англии будет введена система предупреждения об опасности заражения Covid-19. Ожидается, что об этом в воскресенье вечером объявит премьер-министр Борис Джонсон в своем телеобращении по эпидемиологической ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

    Согласно этой системе, уровень угрозы заражения будет определяться по шкале от 1 до 5 баллов и меняться в зависимости от получаемых данных.

    Ожидается, что Джонсон объявит новый лозунг: «Будь бдителен, сдерживай вирус, спасай жизни».

    Вероятнее всего, премьер-министр в воскресенье не назовет дату, когда будут сняты введенные 23 марта ограничения.

    Новая система заработает только на территории Англии, однако центральные власти совместно с местным самоуправлением Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии разрабатывают схожие системы для этих частей Великобритании.

    Предположительно, новая система с уровнем опасности от зеленого (1-й) до красного (5-й) будет схожа с той, что используется для оповещения населения о террористической угрозе.

    Джонсон, как ожидается, объявит, что сейчас Англия находится на 4-м уровне, но движется в сторону 3-го.

    Об уровне опасности будет оповещать Совместный центр по биобезопасности, который также будет определять степень опасности заражения коронавирусом в разных частях страны. Это значит, что уровень угрозы в одном городе может существенно отличаться от уровня в других местах.

    Система будет также информировать о переменах в ограничениях, действующих в разных районах Англии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Великобритания
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