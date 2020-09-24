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    Коронавирус: в Бельгии карантин для вернувшихся в страну сократили до 7 дней

    24 Сентября 2020, 01:06

    БРЮССЕЛЬ. EURONEWS-КАЗИНФОРМ - Правительство Бельгии объявило в среду ряд новых мер против коронавируса и, несмотря на его продолжающееся распространение, ослабило некоторые прежние. С 1 октября лицевые маски будут обязательными только в людных местах, в том числе в общественном транспорте, магазинах и кинотеатрах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Период карантина для вернувшихся из особо заражённых мест будет сокращен с 14 до 7 дней. Премьер-министр сказала бельгийцам, что они должны научиться жить с вирусом.

    «Некоторые другие страны идут на более жесткие шаги, вводят местные или частичные локдауны, например Испания, - сказала Софи Вильмес. - По этой причине мы должны сохранять бдительность. Пандемия короны еще не закончилась. Такова ситуация. Вирус не уходит, но жизнь должна в конце концов возобновиться «.

    За последнюю неделю количество инфицированных в Бельгии выросло на 65%. Усилилась опасность переполнения больниц. Это вынудило правительство пересмотреть набор так называемых «золотых правил», который должны выполняться в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

    «На данный момент эксперты советуют всем поддерживать тесный контакт с максимум пятью людьми в месяц. Это 5 человек помимо ваших домочадцев, - добавила Вильмес. - Это люди, которых вы можете обнять, с которыми вы можете выпить стаканчик или поесть вместе, находясь близко друг к другу. Это люди, с которыми вы не соблюдаете безопасное расстояние».

    Федеральное правительство также объявило на этой неделе, что с пятницы оно снимет полный запрет на поездки в районы высокого риска в Бельгии и за границей. Однако оно по-прежнему не советует ездить туда без крайней необходимости.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Бельгия
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