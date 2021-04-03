Коронавирус: в Азербайджане вакцинировать граждан будут мобильные бригады

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Мобильные бригады врачей будут вакцинировать граждан от COVID-19 на рабочих местах. Об этом заявила представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Айгюн Алиева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А.Алиевой, мобильные группы врачей учреждены в результате многочисленных обращений граждан. Работа данных бригад направлена на разгрузку деятельности пунктов вакцинации в медучреждениях из-за большого количества желающих привиться, а также ускорения процесса иммунизации населения в рамках поручения Оперативного штаба при Кабмине АР. Данный метод вакцинации пройдет в хронологическом порядке и позволит работникам гоcструктур привиться, не покидая своего рабочего места.

Тем временем глава TƏBİB Рамин Байрамлы поделился о планах правительства АР завершить процесс вакцинации к лету. Он добавил, что основной целью является вакцинация 80% населения страны, в связи с чем были подписаны соглашения на доставку 16 млн. доз препарата для вакцинации 8 млн человек.

Он также подтвердил, что немногие из прошедших вакцинацию заразились коронавирусом, но перенесли болезнь в легкой форме.

В данном контексте врач-инфекционист Фаррух Садиров считает, что вакцина от COVID-19 не предохраняет на 100 % от инфицирования, но защищает человека от летального исхода.

По словам медика, часто лица, которым введена первая доза вакцины, не принимают меры индивидуальной защиты. Отметив, что такой подход совершенно неправильный, врач добавил, что после первой дозы вакцины иммунитет организма значительно снижается. После второй дозы вакцины защита от инфекции достигает 50-53 %.

«Вакцина на 100% защищает только от тяжелого течения болезни и летального исхода. Цель вакцинации – это снизить смертность, процент госпитализации и риск заражения», – уточнил врач-инфекционист.

Напомним в Азербайджане продолжается процесс иммунизации людей препаратом китайского производства. Наряду с SinoVac в страну планируется доставить вакцины AstraZeneca, Pfizer и Спутник V. В целом на сегодняшний день в Азербайджане в процессе вакцинации от коронавирусной инфекции приняли участие 889 033 человека. Из них 569 994 получили первую дозу препарата, 319 039 были привиты повторно.