Коронавирус: в Азербайджане бьют тревогу в связи с ухудшающейся эпидситуацией

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Азербайджане ситуация с COVİD-19 более опасная, чем в первые дни распространения пандемии, считает заведующий отделением Учебно-терапевтической клиники при Азербайджанском медицинском университете города Баку врач-радиолог А. Алиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам медика, коронавирус распространяется еще быстрее, больше травмируя легкие человека, поэтому высока вероятность осложнений и смертельных исходов. Для того чтобы избежать инфицирования, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

«На воздухе это минимум один метр, а в закрытом помещении – 1,5 метра. Медицинскую маску нужно носить для защиты, а не из-за боязни быть оштрафованным. Необходимо избегать рукопожатий. Нужно часто мыть руки и дезинфицировать их спиртосодержащими растворами. Следует также избегать мест массового скопления людей», - рекомендует врач.

А. Алиев добавил, что рост инфицирования сделает неизбежным ужесточение карантина.

«Поэтому мы должны соблюдать защитные меры. До тех пор, пока уровень инфицирования не снизится, следует избегать участия в праздновании дней рождения и в других мероприятиях», - подчеркнул он.

Тем временем, по словам азербайджанского врача А. Нагиева, все утверждения о высоком уровне летальности «британского» штамма коронавируса COVID-19 не доказаны, поэтому населению Азербайджана переживать и бояться по данному поводу не нужно.

«Я бы не стал демонстрировать настолько пессимистичный подход к «британскому» штамму. Он зарегистрирован уже более чем в 110 странах. Он не особо отличается от обычного, только распространяется быстрее. Нет никаких доказательств того, что он гораздо смертоноснее», - сказал медик.

Отметим, в последние дни в Азербайджане наблюдается значительный рост числа инфицированных коронавирусом среди местного населения. Так, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 1759 новых случаев заражения, скончались 24 инфицированных пациента. На сегодня общее число заболевших COVID-19 граждан на территории АР составляет 252 680 человек, в процессе иммунизации уже принял участие более 510 тысяч граждан.