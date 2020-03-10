Коронавирус: в Армении возобновились занятия в учебных заведениях

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – По последним данным, в Армении в общей сложности проведено 211 лабораторных тестов на обнаружение коронавируса, из которых только один оказался положительным. Новых случаев заражения в республике не выявлено. С понедельника возобновились занятия в учебных заведениях. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В понедельник на заседании межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса министр здравоохранения Армении заявил, что новых случаев заражения в Армении не выявлено.

«До сих пор в Армении было проведено 211 лабораторных исследований, из которых только в одном случае был обнаружен коронавирус», - заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

В тоже время, по решению правительства Армении, с 9 марта возобновился учебный процесс в учебных заведениях по всей республике, возобновили работу детские сады. Раннее правительство Армении приняло решение в связи с первым зарегистрированным случаем заражения коронавирусом приостановить учебный процесс и перенести весенние каникулы на неделю раньше запланированного срока.

«Мы внимательно следили за тенденциями, вместе с министром здравоохранения наблюдали за эпидемиологическим фоном и констатировали сокращение числа обращений граждан с ОРВИ. Причин не возобновлять занятия в учебных заведениях нет», - ранее прокомментировал решение на своей странице Facebook министр образования Армении Араик Арутюнян.

Вместе с тем, по решению правительства, Армения временно приостановила действие Меморандума о безвизовом режиме между Арменией и Ираном, а также продлила срок временного ограничения коммуникаций с Ираном.

Напомним, что первый и единственный на сегодняшний день случай заболевания COVID-19 в Армении зафиксирован в ночь на 1 марта. Положительным оказался тест 29-летнего гражданина Армении, прибывшего из Ирана. При этом, согласно заявлениям минздрава Армении, тест супруги 29-летнего гражданина оказался отрицательным. Контактировавшие с заболевшим гражданином лица были изолированы и продолжают находится в карантине в гостинице «Golden Palace» курортного города Цахкадзор.

Фото: www.panorama.am