Коронавирус в Алматы: горожане продолжают устраивать тои

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев призывают к соблюдению карантинных ограничений ввиду продолжающейся регистрации случаев заражения COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала эпидемии зарегистрировано свыше 53 тысяч случаев КВИ (показатель на 100 тысяч населения - 2715,7), из них с начала 2021 года по 30 апреля включительно 35 995 случаев (показатель на 100 тысяч населения 1781,1) при 18 521 зарегистрированном случае за весь 2020 год (показатель на 100 тысяч населения 927,7), т.е. превышение прошлогоднего уровня заболеваемости почти в 2 раза.

За последние сутки зарегистрировано 697 случаев. Показатель заболеваемости за последние 7 дней остается на уровне 246,2 при сохранении репродуктивного числа на уровне 1,0.

Возросла заражаемость на объектах общепита на 0,8%, причем понемногу на всех видах (рестораны, кафе, бары, столовые, шашлычные, ночные клубы, караоке).

Наиболее высокая заболеваемость КВИ среди молодежи 20-39 лет - 35,5%, среди граждан старше 60 лет - 22,5%, продолжается увеличиваться заболеваемость среди подростков на 0,3% - с 3,0 до 3,3%.

Акимат Алматы призывает население мегаполиса воздержаться от посещения мест скопления людей, не посещать массовые, закрытые вечеринки, банкеты, свадьбы и другие мероприятия, где высокий риск заражения.

В связи с продолжающейся регистрацией случаев заражения в Алматы работа мониторинговых групп по выявлению и недопущению нарушений карантинных ограничений переведена на усиленный режим.

Всего с 20 марта по 30 апреля т.г. выявлено 727 нарушений установленных ограничений. Из общего числа выявленных объектов – 498 относится к ресторанам, кафе и магазинам, 94 компьютерных клуба, 15 бильярдных клубов, 43 СПА-салона, 27 саун, 2 кальянных бара, 24 караоке-клуба, 10 лото-клубов, 1 букмекерская контора, 15 ночных клубов. Всего административные протоколы составлены на 3304 человека.

К примеру, 29 апреля около 19:15 мониторинговая группа Алмалинского района выявила нарушения карантинных требований в заведении Caffe del Teatro. Внутри банкетного зала находились посетители, которые собрались отметить проводы невесты. Той пришлось прервать, на сборы и закрытие заведения проверяющие дали около получаса.

«В отношении владельца кафе Caffe del Teatro был составлен административный протокол, а с гостями тоя мы провели профилактическую беседу, напомнив о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. На узату тое были преимущественно пожилые люди, которые как раз-таки находятся в зоне риска по заболеваемости коронавирусом», - сообщил представитель мониторинговой группы при акимате Алмалинского района Ерден Хайруллин.