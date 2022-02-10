Коронавирус в Алматинской области: 221 заболевший за сутки

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Алматинской области заболел коронавирусом 221 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, по состоянию на 10 февраля 2022 года в области зарегистрировано 68105 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 51759 случаев.

«За последние сутки зарегистрирован 221 случай коронавирусной инфекции, из них 170 симптомных (76,9%) и 51 бессимптомный (23,1%). Темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель снизился с 0,6% (27 января - 2 февраля) до 0,4% (3 февраля - 9 февраля)», - сообщили в ведомстве.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,5%, Каратальском - 0,6%, Коксуском - 0,5%, Сарканском - 0,5%, Талгарском районе - 0,5%, а также в городе Талдыкоргане- 0,5%.

Напомним, Алматинская область вчера перешла в «желтую» зону по коронавирусу.