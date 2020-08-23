Коронавирус унес жизни уже свыше 800 тысяч человек в мире

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Пандемия легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, унесла жизни уже более 800 000 человек во всем мире. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, обнародованных в субботу, 22 августа. Немногим менее четверти смертей среди пациентов с этим заболеванием (175 467) приходится на Соединенные Штаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Число заразившихся жителей планеты, по оценке экспертов университета, превысило показатель в 23 миллиона. Больше всего заражений - в США (5,63 млн), Бразилии (3,53 млн) и Индии (2,97 млн).

Количество заболевших в странах Западной Европы в последнее время растет.

Так, в Германии за минувшие сутки вирус был выявлен у 2034 человек. Это максимальный прирост с конца апреля.

Во Франции число новых случаев второй день подряд превышает 4000 - столь высокими цифры не были с мая.

В Италии за истекшие сутки было зафиксировано 1071 новое заражение. Тем самым порог в 1000 случаев преодолен впервые с ослабления жестких карантинных ограничений в середине мая.