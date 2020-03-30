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    Коронавирус унес жизни 61 доктора в Италии

    30 Марта 2020, 20:03

    РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – В Италии число погибших врачей в результате заражения коронавирусом COVID-19 возросло до 61, причем 11 человек скончались в течение двух дней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Национальная федерация гильдии врачей FNOMCEO не сообщила, где произошли последние смертельные случаи. Вероятнее всего, большая часть смертельных случаев имела место в Ломбардии, наиболее пострадавшем от коронавируса регионе Италии.

    По последним данным, в Италии число умерших от коронавируса человек составляет 10 тысяч 779.

    По состоянию на 29 марта, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 704 000 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса в США. Вирус, известный как COVID-19, который появился в китайском Ухане в декабре прошлого года, распространился по меньшей мере в 177 странах и регионах по всему миру и унес жизни более 33 500 человек.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Италия Пневмония в Китае
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