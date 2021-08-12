Новости
Коронавирус: Туркестанская область вернулась в «желтую» зону
12 Августа 2021 08:23
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 августа, Туркестанская область вернулась в «желтую» зону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеМинздрав РК: 1 849 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии 427 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
В «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 129 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки
- Минздрав РК: 1 849 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
- 427 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
- 7512 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 7747 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн