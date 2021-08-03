-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Коронавирус: Туркестанская область вернулась в «желтую» зону
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
По данным на 3 августа 2021 года, в «красной» зоне находятся: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Туркестанская область.
Как сообщалось ранее, 1 августа единственный регион Казахстана, остававшийся в «желтой зоне» - Туркестанская область - перешел в «красную зону» по распространению коронавируса в регионе. 2 августа в «красной зоне» находились все регионы и мегаполисы Казахстана.
- 110 казахстанцев скончались от коронавируса за сутки
- Свыше 1 700 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии
- 16 человек скончались от пневмонии в Казахстане за сутки
- В Казахстане 6177 человек выздоровели от коронавируса за сутки
- 7481 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
- 60 человек с «красным» статусом оштрафовали за неделю в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана