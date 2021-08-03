Коронавирус: Туркестанская область вернулась в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

По данным на 3 августа 2021 года, в «красной» зоне находятся: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Туркестанская область.

Как сообщалось ранее, 1 августа единственный регион Казахстана, остававшийся в «желтой зоне» - Туркестанская область - перешел в «красную зону» по распространению коронавируса в регионе. 2 августа в «красной зоне» находились все регионы и мегаполисы Казахстана.