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    09:28, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Туркестанская область - в «зеленой» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская область.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Главная Статистика
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