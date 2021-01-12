Коронавирус: Туркестанская область - в «зеленой» зоне

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По показателям оценки эпидемиологической ситуации МЗ РК Туркестанская область включена в «зеленую» зону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

На сегодняшний день по области с 1 по 12 января 2021 года зарегистрировано 117 подтвержденных случаев COVID-19. Показатель интенсивности на 100 тыс. населения составил 5,8. В том числе с симптомами - 27, без симптомов - 90 случаев, выявлено 57 больных пневмонией. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил главный санитарный врач области Нурбек Нышанов.

«Что касается проводимых противоэпидемических мероприятий, то по 117 лабораторно подтвержденным больным COVID-19 выявлено 59 очагов, во всех проведены дезинфекционные, противоэпидемические мероприятия. Кроме того, по результатам мониторинга, проведенного мобильными группами, за период с 1 по 12 января охвачено 2 254 объекта, зарегистрирован 171 штраф. Из них пунктом 1 статьи 425 КоАП РК наложены штрафы на 168 физических лиц в размере 30 МРП (7 350 840 тг), на 3 индивидуальных предпринимателя - 230 МРП ( 1 006 365 тг)», - сказал Нурбек Садыкбекулы.

Также заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Нурхан Нарымбетова сообщила, что по области организовано 610 инфекционных и 340 карантинных коек.

«На сегодняшний день, нагрузка от количества инфекционных коек - 18,2%, а от карантинных коек составляет – 10% (33 человека). В связи с различным сценарием развития коронавирусной инфекции есть возможность увеличить количество инфекционных мест до 5 610», - сказала заместитель руководителя управления.