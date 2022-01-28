Коронавирус: Туркестанская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 января, в «зеленую» зону перешла Туркестанская область.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне нет ни одного региона.