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Коронавирус: Туркестанская область перешла в «зеленую» зону

28 Января 2022 08:22
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Коронавирус: Туркестанская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 января, в «зеленую» зону перешла Туркестанская область.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне нет ни одного региона.

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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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