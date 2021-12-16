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Коронавирус: три региона Казахстана - в «желтой» зоне
16 Декабря 2021 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 декабря, в «красной» зоне нет ни одного региона Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г.г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
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