Коронавирус: Шымкент перешел в «красную» зону, ВКО – в «желтую»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ в РК.

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Костанайская и Туркестанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля, Шымкент находился в «желтой» зоне, а Восточно-Казахстанская область – в «зеленой» зоне.



