Коронавирус: школы, кафе и рестораны закрыты в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила о новых мерах по борьбе с коронавирусом COVID-19 после заседания Национального совета безопасности, которое закончилось поздно вечером в четверг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Все школьные занятия будут приостановлены с понедельника до 3 апреля - начала пасхальных каникул. Тем не менее, школы будут предоставлять дневной уход, если у родителей нет другого выбора, кроме как работать, и за тех, кто трудится в сфере здравоохранения.

Все развлекательные мероприятия отменены. Рестораны, кафе и дискотеки будут закрыты. Магазины могут оставаться открытыми в течение недели, но закрываться по выходным, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Всем гражданам рекомендуется работать из дома, если это возможно.

Общественный транспорт будет продолжать функционировать, однако премьер-министр рекомендовала пользоваться его услугами только в случае крайней необходимости.

В Бельгии, где проживает чуть более 11 миллионов человек, коронавирус стал причиной трех смертей, тогда как у 369 человек тесты на COVID-19 дали положительный результат.



