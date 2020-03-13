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    Коронавирус: школы, кафе и рестораны закрыты в Бельгии

    13 Марта 2020, 07:41

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила о новых мерах по борьбе с коронавирусом COVID-19 после заседания Национального совета безопасности, которое закончилось поздно вечером в четверг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Все школьные занятия будут приостановлены с понедельника до 3 апреля - начала пасхальных каникул. Тем не менее, школы будут предоставлять дневной уход, если у родителей нет другого выбора, кроме как работать, и за тех, кто трудится в сфере здравоохранения.

    Все развлекательные мероприятия отменены. Рестораны, кафе и дискотеки будут закрыты. Магазины могут оставаться открытыми в течение недели, но закрываться по выходным, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Всем гражданам рекомендуется работать из дома, если это возможно.

    Общественный транспорт будет продолжать функционировать, однако премьер-министр рекомендовала пользоваться его услугами только в случае крайней необходимости.

    В Бельгии, где проживает чуть более 11 миллионов человек, коронавирус стал причиной трех смертей, тогда как у 369 человек тесты на COVID-19 дали положительный результат.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Бельгия Пневмония в Китае
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