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Коронавирус: шесть регионов - в «желтой» зоне

14 Декабря 2021 08:37
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Коронавирус: шесть регионов - в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 декабря, в «красной» зоне нет ни одного региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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