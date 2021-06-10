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    08:58, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: шесть регионов РК - в «желтой» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июня, в «красной» зоне по-прежнему находится город Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В «желтой» зоне: г. Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области.
    ⠀В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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