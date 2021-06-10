Коронавирус: шесть регионов РК - в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июня, в «красной» зоне по-прежнему находится город Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ».

В «желтой» зоне: г. Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области.

⠀В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

