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    10:07, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Коронавирус: шесть регионов РК находятся в «красной» и «желтой» зонах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 18 февраля в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией по-прежнему находится только Павлодарская область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: Павлодарская область.

    В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество
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