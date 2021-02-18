10:07, 18 Февраль 2021 | GMT +6
Коронавирус: шесть регионов РК находятся в «красной» и «желтой» зонах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 18 февраля в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией по-прежнему находится только Павлодарская область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: Павлодарская область.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.