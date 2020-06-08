Коронавирус сегодня – что нужно знать об инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова сегодня подробно ответила на все вопросы касательно коронавирусной ситуации в стране. О наиболее интересных моментах онлайн-брифинга, прошедшего в Министерстве здравоохранения, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Айжан Есмагамбетова разъяснила ситуацию с прибытием казахстанцев из-за рубежа.

«Хотела бы напомнить, что на сегодняшний день международные авиарейсы не восстановлены, и по-прежнему в страну прибывают только граждане РК, которые изъявляют желание вернуться в страну. Это так называемые эвакуационные рейсы», - сказала А. Есмагамбетова во время онлайн брифинга.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире и в стране, по ее словам, «о возобновлении международных перевозок пока не может быть и речи».

Главный санврач страны также напомнила, что тактика учета и лечения симптомных и бессимптомных больных коронавирусом менялась несколько раз. Согласно последним изменениям, наибольшего внимания будет уделяться именно больным с выраженными симптомами, поскольку именно они, как выяснилось, наиболее опасны для окружающих.

«Один симптомный больной в среднем заражает троих человек. Но при этом есть наши же кейсы, которые говорят о том, что может заразить и до 7 человек. Важно и клиническое лечение – нужно сфокусировать внимание именно на больных с симптомами, чтобы не допустить осложнений и избежать утяжеления случая», - заявила она.

Что касается бессимптомных больных, то согласно озвученной врачом информации, трое таких больных могут заразить лишь одного человека в среднем.

«Сейчас мы фокусируем свое внимание именно на симптомных больных с точки зрения эпидемиологии и клиники. Но при этом, бессимптомные больные также не остаются без внимания», - заверила А. Есмагамбетова.

Кроме того, главный санврач Казахстана привела некоторые статистические данные. Так, за прошлую неделю прирост заболевших варьировался 1,9 % до 4,7%.

«Это совокупность случаев симптомных и бессимптомных. Если говорить о регистрации с 3 июня, когда начали отдельно вести статистику бессимптомных - 1357, а симптомных - 1 073. 1073 пошли в общую статистику числа случаев в Казахстане. Всего 12 859 с коронавирусной инфекцией», - объяснила А. Есмагамбетова.

Только с 3 по 7 июня было выявлено более 1,3 тысяч бессимптомных носителей.

«45% зарегистрированных случаев - это среди контактных лиц, 40% выявлены в ходе профилактического обследования, 10% - самообратившихся, кто не исключал коронавирусную инфекцию, и 5% - завозные. Активные случаи - 5 427, это те, кто продолжает получать лечение, выписано 7 484 человека - это 53 процента от всех больных», - перечислила санврач.

При этом, она озвучила любопытный момент: симптомный больной становится безопасным для окружающих на 11-ый день болезни.

«Мы оценили распространенность случаев в обществе, выявили бессимптомных носителей. Это позволило нам оценить распространенность инфекции в нашем обществе. Накопленный опыт, в том числе, международный показал, что больные с симптомами представляют опасность для других в течение двух дней до появления симптомов и в течение семи дней после появления симптомов, то есть 10 дней они представляют наибольшую опасность для окружающих. На 11 день - они становятся безопасными для окружающих, при этом их тест может быть положительным», - пояснила она.

Актуальным вопросом стало требование работодателей к сотрудникам приносить справку о пройденном ПЦР-исследовании с отрицательным результатом. По словам А. Есмагамбетовой, такое требование не исходит от санврачей.

«Мы такого требования не предъявляем. Могу даже сказать: не рекомендуем. Потому что сегодня ПЦР-исследование может быть отрицательным, но при этом этот человек может быть зараженным, причем у него еще не произошло то размножение вирусов, чтобы уловить методом ПЦР», - заявила главный санврач.

Поэтому, подчеркнула она, такое требование должно рассматриваться в рамках трудового законодательства страны.

А. Есмагамбетова не смогла дать односложный ответ касательно того, будет ли ужесточен карантинный режим в Алматы и Нур-Султане. По ее словам, все будет зависит от ряда аспектов.

«Когда принимается решение об ужесточении или смягчении - в расчет берут не только прирост, но и число зараженных от 1 человека, то, как население выполняет меры профилактики – маски и социальная дистанция. Порядка 40 алгоритмов, которые предъявляют требования к объектам. Если все мы не предпримем меры, чтобы не вернуться в жесткий карантин – кто-то на работе, кто-то дома, кто-то как работодатель, кто-то как сотрудник – каждый из нас может быть сразу в трех ипостасях – дома, на работе и как руководитель. Точно также мы являемся и посетителями. Только баланс позволит нам избежать ужесточения. Если этого баланса не будет, и мы, смягчая карантин, не будем обеспечивать исполнение требований – эти требования минимальны. Не нужно никаких больших затрат и сложных манипуляций. Этот баланс позволит нам не ужесточать», - пояснила она.

Другим не менее обсуждаемым среди населения вопросом является обязательная вакцинация. Ярые противники обязательной вакцинации даже составили петицию, которая начала рассылаться по социальным сетям. А. Есмагамбетова прокомментировала данную ситуацию и положение о вакцинации в целом.

«Обязательность этой вакцины ни в коем случае не означает принудительность. Никто не может заставить вас прививаться, если вы этого не хотите. При этом, такая вакцинация обязательна для нас – медработников, потому что мы к своему прикрепленному контингенту в рамках ГОБМП должны в обязательном порядке эту вакцину предложить и обеспечить к ней доступ. Это обязательство государства и медработников. К слову, это в Кодексе (о здоровье народа и системе здравоохранения РК, прим. ред) тоже прописано, в отдельной статье», - отметила главный санврач РК.

«Что касается моих внучек. Одной два года, другой - год. Это то время, когда они должны получить все свои 11 обязательных детских прививок. Они обе получили весь комплекс в поликлиниках по месту прикрепления. Отвечая на возможные вопросы, что, возможно, я вакцинирую своих где-то там, лучшими вакцинами, но нет. В поликлиниках по месту жительства», - добавила А. Есмагамбетова.



