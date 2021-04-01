Коронавирус: санпосты выставят на границах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области К. Турдиев подписал новое постановление о продлении ограничительных мер с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения со 2 апреля по 15 апреля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

«Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области»;

«Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«3. Акимам города Семей, Курчатов, Бескарагайского, Бородулихинского, Шемонаихинского, Урджарского, Зайсанского районов, Управлению здравоохранения ВКО, Департаменту госдоходов ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов:

1) обеспечить работу:

3 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;

3 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Карагандинской и Павлодарской областей;

4 санитарных постов на автопереходах через государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай» (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.) в соответствии с «Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

2) запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области, кроме лиц, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению при предъявлении подтверждающих документов.

В исключительных случаях, разрешения на выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа города/района;

3) Лицам, прибывающим из зоны высокого риска («красной» зоны), в том числе указанным в приложении 1 к настоящему постановлению, при пересечении санитарных постов обязательно наличие справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 с даты выдачи результата которого, на момент въезда, прошло не более трех суток (72 часов).

Исключение вводится для детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих;

4) обеспечить контроль на санитарных постах путём проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, с учётом данных и последующим информированием Центра локализации очагов (ЦЛО);

5) обеспечить режим биологической безопасности всех задействованных служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, необходимым продовольствием и условиями личной гигиены;

6) обеспечить, при выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков (кашель, температура (со слов опрашиваемого), одышка) вызов скорой помощи по телефону «103»;

7) предоставить лицу, с подозрением на коронавирусную инфекцию, до приезда машины скорой медицинской помощи, медицинскую или тканевую маску и обеспечить дистанцирование»;

3) Утвердить приложение 1 к постановлению и.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 19.02.2021 года №4 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и посредством иных информационных ресурсов», - говорится в документе. Настоящее постановление вступает в силу с 2 апреля 2021 года.







