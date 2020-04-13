Коронавирус: режим ЧП продлили в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Армении на внеочередном заседании в понедельник приняло решение продлить на 30 дней введенный ранее режим ЧП. В то же время, решением Комендатуры расширен список разрешенной в условиях режима ЧП экономической деятельности. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

13 апреля состоялось внеочередное заседание правительства Армении в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции в стране. По итогу заседания было принято решение продлить срок действия режима чрезвычайного положения, введенного 16 марта, еще на 30 дней – до 14 мая с.г.

«Мы продолжим работать в таком режиме. Надеемся, что сможем сохранить ситуацию под контролем. Я надеюсь, мы сможем преодолеть эту ситуацию максимально быстро и дисциплинированно», - отметил в ходе заседания Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В то же время, по решению Коменданта на период действия режима ЧП, вице-премьера Тиграна Авиняна с 13 апреля расширен список видов экономической деятельности, разрешенных в условиях режима ЧП. По этому решению возобновится производство табачной продукции, производство цемента, извести, гипса, изделий из бетона, цемента и гипса, производство металлических конструкций и их частей. Кроме того, по решению Комендатуры, с 13 апреля разрешены строительные работы, кроме объектов, находящихся на завершающих этапах строительства.

Вместе с тем, по данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на утро 13 апреля количество зафиксированных в Армении случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1039, из которых 211 пациентов вылечились, 14 – скончались. Количество пациентов, проходящих лечение, составляет, по тем же данным, 814 человек.