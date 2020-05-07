Коронавирус: регионы в Узбекистане разделили на «зеленые», «желтые», «красные» зоны

ТАШКЕНТ. УзА - КАЗИНФОРМ – Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Узбекистане приняла решение о введении разграничения на территории страны по зонам в зависимости от эпидемиологической ситуации. Регионы в Узбекистане разделили на «зеленые», «желтые», «красные» зоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

По последним данным, в Узбекистане до настоящего времени зафиксировано 2269 случаев инфицирования. 1624 зараженных, или 72 процента, выздоровели. В настоящее время в больницах проходят лечение 635 пациентов. На карантин были взяты 45 тысяч граждан, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с больными.

В соответствии с поручением президента страны Республиканской специальной комиссией административные территории разделены на категории - «зеленые», «желтые», «красные» зоны с учетом зарегистрированных случаев заболевания, наличия заболевших или повторяющихся случаев заболевания. Так, «зеленая» зона к настоящему времени не имеет заболевших, или все заболевшие полностью выздоровели и находятся на реабилитации. В «желтую» зону входят регионы, где никто не заболел коронавирусом в течение последних 14 дней, но есть люди с этим заболеванием, в «красную» зону вошли регионы, где за последние 14 дней было диагностировано коронавирусное заболевание.

«С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране мы постепенно начали ослаблять карантинные требования, чтобы перезагрузить экономику в свободных от вируса регионах и обеспечить людей доходом. При этом мы также учли многие обращения находящегося в самоизоляции населения, чтобы улучшить условия жизни», - отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев перед началом видеоселекторного совещания 7 мая, пишет УзА.

В соответствии с данными на прошлом видеоселекторном совещании поручениями Республиканская комиссия приняла решение о том, что, начиная с 8 мая, в Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областях, где инфекция не была обнаружена или пациенты полностью выздоровели, действует «зеленый» уровень; в Сурхандарьинской, Хорезмской областях и городе Ташкенте, где вирус не был обнаружен в течение последних 14 дней, но остаются больные, проходящие лечение, действует «желтый» уровень; во всех остальных регионах, где продолжаются случаи инфицирования, действует «красный» уровень карантина, пояснил он.

Кроме того, в зависимости от присвоенного регионам уровня четко и понятно определены виды разрешенных услуг. Разумеется, в «зеленых» регионах будет оказываться больше услуг, меньше – в «желтых», ограниченный перечень услуг – в «красных».

«В то же время следует учитывать, что в «желтых» и «красных» регионах есть районы, где случаев заражения не было обнаружено. Точно так же, если завтра болезнь будет выявлена в каком-либо из районов «зеленого» региона, в изменении уровня всего региона нет необходимости», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Несмотря на подобное разделение территорий на категории, во всех регионах гражданам необходимо соблюдать правила карантина. Во всех регионах ограничено проведение массовых мероприятий, обрядов.

Республиканской комиссии поручено провести классификацию районов и городов по уровням карантина.



