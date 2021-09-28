Коронавирус: пять областей Казахстана находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

Напомним, 1 719 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки.