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    Коронавирус: преступность снизилась на 30% в Бельгии

    24 Марта 2020, 16:16

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Строгие меры социального дистанцирования, введенные в Бельгии из-за пандемии коронавируса COVID-19, привели к заметному снижению преступности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету De Tijd.

    «Гораздо меньше преступлений совершается. У нас пока нет точных цифр, но сокращение примерно на 30 процентов, - рассказали изданию в полиции. - Мы видим, что преступность снижается».

    Также не наблюдается увеличения числа краж, например, в пустующих офисах, закрытых магазинах или на стройплощадках. Судьи отмечают меньше арестов, связанных с наркотиками и уличным бандитизмом.

    В связи со снижением уровня преступности полиция перенаправляет сотрудников для проведения профилактических мероприятий в рамках принятых строгих мер по борьбе с коронавирусом. Среди населения все еще много недисциплинированных людей, которые не желают следовать инструкциям правительства.


    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Бельгия
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