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    Коронавирус: полиция остановила свадебное торжество в Нидерландах

    16 Марта 2020, 14:07

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Нидерландов остановила свадебное торжество в субботу вечером, на котором присутствовали более 100 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NLTimes.

    Мероприятие проходило в городе Друтен на востоке страны. Ранее власти Нидерландов запретили общественные мероприятия с участием более 100 человек, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса COVID-19.

    Впрочем, полиция разрешила продолжить мероприятие после того, как организаторы свадьбы сократили количество гостей. На них ожидается наложение штрафа или другого наказания.

    Отметим, в воскресенье правительство Нидерландов приняло дополнительные меры по сдерживанию коронавируса. Теперь школы и детские учреждения будут закрыты до 6 апреля. То же самое касается заведений общественного питания и баров, а также спортивных клубов.

    В воскресенье власти сообщили, что общее количество людей, инфицированных коронавирусом, достигло 1 135. Число умерших от вируса в Нидерландах в настоящее время составляет 20 человек.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Происшествия Здравоохранение Евросоюз Пневмония в Китае
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