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Коронавирус подтвердился у 568 человек за сутки в Казахстане

11 Декабря 2021 08:00
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Коронавирус подтвердился у 568 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 568 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 100,

город Алматы - 34,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 58,

Актюбинская область - 7,

Алматинская область - 16,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 18,

Карагандинская область - 82,

Костанайская область - 58,

Кызылординская область - 5,

Павлодарская область - 73,

Северо-Казахстанская область - 77,

Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлено 978930 заболевших.



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#Коронавирус в РК  
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