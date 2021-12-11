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Коронавирус подтвердился у 568 человек за сутки в Казахстане
11 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 568 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 100,
город Алматы - 34,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 58,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 16,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 18,
Карагандинская область - 82,
Костанайская область - 58,
Кызылординская область - 5,
Павлодарская область - 73,
Северо-Казахстанская область - 77,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлено 978930 заболевших.
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