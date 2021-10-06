08:00, 06 Октябрь 2021 | GMT +6
Коронавирус подтвердился у 1828 человек за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1828 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 290,
город Алматы - 419,
город Шымкент - 73,
Акмолинская область - 56,
Актюбинская область - 70,
Алматинская область - 145,
Атырауская область - 46,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 43,
Западно-Казахстанская область - 51,
Карагандинская область - 169,
Костанайская область - 101,
Кызылординская область - 32,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 120,
Северо-Казахстанская область - 98,
Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлены 896162 заболевших.