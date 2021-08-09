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Коронавирус: почти все регионы РК - в «красной« зоне

9 Августа 2021 08:25
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Коронавирус: почти все регионы РК - в «красной« зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 августа, почти все регионы республики находятся в «красной« зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне - Туркестанская область.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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