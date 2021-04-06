Коронавирус: план снятия карантина в Британии, подпольные вечеринки для элиты во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Великобритании в понедельник подтвердило следующую стадию снятия карантинных ограничений в стране, наступающую с 12 апреля, но премьер Борис Джонсон не сообщил детали возобновления поездок за границу. Тем временем, во Франции расследуют подпольные застолья для элиты в условиях карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил в понедельник, что с 12 апреля в Англии откроются все магазины, а не только те, что продают товары первой необходимости, как было с конца декабря. Кроме того, ресторанам, кафе и пабам, если у них есть столики на открытом воздухе, также можно будет обслуживать посетителей.

Эти шаги касаются только Англии. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии карантинные меры находятся в ведении их собственных правительств; хотя все они постепенно снимают ограничения, даты прекращения конкретных мер порой различаются.

С 12 апреля в Англии открываются также тренажерные залы, спа-салоны, зоопарки и тематические парки, так что, по словам премьер-министра, терпение общественности теперь может окупиться сторицей. При этом Джонсон призвал не терять бдительности на фоне роста числа заражений в континентальной Европе. Он выразил надежду, что с 17 мая возобновится и международное сообщение, но предупредил об опасности «импортных» штаммов коронавируса.

Сейчас в стране действует запрет на выезд за границу без причины, считающейся уважительной. В числе подобных причин лечение, учеба, работа, похороны и свадьбы ближайших родственников. Ожидалось также, что на пресс-конференции в понедельник Джонсон расскажет о системе разрешений на выезд, основанной на принципе светофора, однако Джонсон лишь сказал, что правительственная группа, изучающая этот вопрос, представит свой доклад на этой неделе.

Идея ковид-паспортов для поездок за границу в Британии также обсуждалась, и на прошлой неделе Борис Джонсон не исключил, что паспорта могут быть введены внутри страны и для поездок за границу, но отметил, что пока власти к этому не готовы.

В воскресение власти объявили, что в апреле начинают в пилотном режиме тестировать ряд мер, которые позволят обеспечить безопасное проведение массовых мероприятий со зрителями. В частности, тестировать будут и систему «паспортов вакцинации», хотя у многих специалистов есть сомнения на ее счет.

В Британии, по данным на понедельник, одну дозу вакцины получили уже более 31,5 миллиона человек, больше пяти миллионов (чуть больше 10% взрословного населения страны) получили обе дозы вакцины. Из-за длительного локдауна и быстро идущей иммунизации число новых случаев заражений в Британии резко снизилось: с 60 тыс. в день в январе до 3 тыс. в день в апреле.

В понедельник правительство Британии также объявило, что все жители страны с пятницы смогут бесплатно получить комплекты для экспресс-тестирования на коронавирус на дому. Власти надеются, что это поможет быстрее выявлять новые случаи заражения опасными штаммами.

В последние недели такие комплекты выдавали в школах - ученикам, учителям и другим сотрудникам, а также иным лицам, которые не могут работать удаленно.

Экспресс-тест показывает результат через 30 минут. По последним данным британского министерства здравоохранения, вероятность выявления положительных результатов такими тестами намного выше, чем считалось раньше.

В случае положительного экспресс-теста британцев призывают самоизолироваться и бесконтактно пройти ПЦР-тест. Если ПЦР-тест откажется отрицательным, то самоизоляцию можно будет прервать.

В Париже расследуют нелегальные застолья

Французская полиция начала расследование подпольных элитных обедов и вечеринок после репортажа телеканала M6, снятого скрытой камерой. «Икра, шампанское, лучшие шеф-повара, а маски не обязательны», - с такой подписью этот материал появился в соцсетях телеканала.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал совершенно недопустимым подобное нарушение ограничительных мер, с субботы действующих уже не только в Париже и нескольких других регионах, но по всей стране.

В фильме показано секретное заведение в дорогом районе Парижа, попасть в которое можно через соседний многоквартирный дом. Шторы там закрыты, а официант говорит репортеру, который пришел как гость, что маски здесь не нужны, потому что в этом помещении ковида не существует.

В субботу во Франции начался третий национальный локдаун, который должен продлиться четыре недели. Закрыты школы и большинство магазинов, c 19:00 до 6:00 действует комендантский час. Со вторника уезжать от дома за 10 км можно будет только по уважительной причине.

В воскресенье число больных в реанимациях страны возросло до 5341, система здравоохранения страны находится под огромной нагрузкой. Число новых случаев за день на прошлой неделе достигло 60 тыс.

Что еще происходит в Европе

В Германии число пациентов в отделениях интенсивной терапии выросло до 4 тысяч - это самая высокая цифра с начала февраля. Около половины пациентов реанимаций наводятся на аппаратах ИВЛ, показывают данные, выпущенные в воскресенье.

Германия также добавила Нидерланды в свой красный список стран с высоким числом новых случаев, где уже находятся Польша, Франция и Чехия. Прибывающие из этих стран должны показать негативный тест и изолироваться 10 дней.

В Италии подходит к концу трехдневный локдаун по случаю Пасхи. Жителям страны запретили перемещаться между регионами, но разрешили пригласить домой на праздничную трапезу двух гостей. Сейчас в стране около 20 тысяч новых случаев ежедневно.

В то время как во многих странах Европы власти ужесточают ограничения, в Португалии и Греции их, наоборот, с понедельника ослабляют.

В Португалии открываются музеи, спортзалы, террасы кафе и часть школ. Карантин там действовал с января из-за волны новых случаев, в марте разрешили вернуться в школы младшим классам.

В Греции с понедельник разрешили открыться некоторым магазинам, несмотря на то, что ситуация с ростом новых случаев остается тревожной. Покупателям нужно резервировать время посещения, чтобы число посетителей не превышало разрешенное. Но эти послабления не коснутся Афин и трех северных регионов, где уровень инфекции самый высокий по стране.